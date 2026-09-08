$!Queman vehículo tras estrellarlo contra cochera de una casa en la colonia Chapultepec, en Culiacán

Tras un intento de vandalizar una residencia, sujetos incendiaron un vehículo entre las calles de la colonia Chapultepec la noche de este martes en Culiacán.

Alrededor de las 19:00 horas de este 8 de septiembre, se reportó que un grupo de hombres estrelló el vehículo de reversa en la cochera de un domicilio, sin lograr derribarlo, y ante esto, le prendieron fuego a la unidad previo a escapar.