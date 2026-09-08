$!Queman vehículo tras estrellarlo contra cochera de una casa en la colonia Chapultepec, en Culiacán

Tras un intento de vandalizar una residencia, sujetos incendiaron un vehículo entre las calles de la colonia Chapultepec la noche de este martes en Culiacán.
Alrededor de las 19:00 horas de este 8 de septiembre, se reportó que un grupo de hombres estrelló el vehículo de reversa en la cochera de un domicilio, sin lograr derribarlo, y ante esto, le prendieron fuego a la unidad previo a escapar.
Los hechos generaron movilización de autoridades sobre la calle Baltasar Izaguirre Rojo, entre Juan Escutia y Vicente Suárez, cerca del bulevar Carlos Salinas de Gortari o Malecón Nuevo.
La vivienda atacada mostró golpes en la parte baja de la cochera sin registrar otros daños.
Personal del Ejército Mexicano, así como Policía Estatal y Municipal aseguraron el perímetro, y solicitaron apoyo de una grúa de Fiscalía General del Estado para retirar el vehículo siniestrado previo a las diligencias de ley.