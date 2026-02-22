$!Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ La ola de violencia tras ser abatido Nemesio Oseguera “El Mencho” llegó a Villa Unión, donde quemaron vehículos y bloquearon el puente del Río Presidio, alrededor de las 12:30 horas de este domingo.
El hecho provocó el cierre vial en el bulevar Niños Héroes y dejó atrapados a decenas de conductores.
Un camión de pasajeros con ruta hacia Escuinapa también fue detenido antes de llegar a Villa Unión y bajaron a todos los pasajeros.
Hay tráileres incendiamos sobre el puente, uno más en la entrada al poblado de El Pozole y otro sobre el bulevar Niños Héroes de Villa Unión.
Este último mantiene bloqueado la circulación sobre la carretera México 15.
Elementos militares ya se encuentran en el lugar.