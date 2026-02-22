Seguridad
|
Violencia

Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán

El incendio de las unidades se registra este domingo en el puente sobre el Río Presidio, dejando atrapados a decenas de conductores
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/02/2026 12:48
22/02/2026 12:48

MAZATLÁN._ La ola de violencia tras ser abatido Nemesio Oseguera “El Mencho” llegó a Villa Unión, donde quemaron vehículos y bloquearon el puente del Río Presidio, alrededor de las 12:30 horas de este domingo.

El hecho provocó el cierre vial en el bulevar Niños Héroes y dejó atrapados a decenas de conductores.

Un camión de pasajeros con ruta hacia Escuinapa también fue detenido antes de llegar a Villa Unión y bajaron a todos los pasajeros.

  • $!Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán
  • $!Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán
  • $!Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán

Hay tráileres incendiamos sobre el puente, uno más en la entrada al poblado de El Pozole y otro sobre el bulevar Niños Héroes de Villa Unión.

Este último mantiene bloqueado la circulación sobre la carretera México 15.

Elementos militares ya se encuentran en el lugar.

#Violencia
#Inseguridad
#Vehículos Incendiados
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube