$!Queman vehículos en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ La ola de violencia tras ser abatido Nemesio Oseguera “El Mencho” llegó a Villa Unión, donde quemaron vehículos y bloquearon el puente del Río Presidio, alrededor de las 12:30 horas de este domingo.

El hecho provocó el cierre vial en el bulevar Niños Héroes y dejó atrapados a decenas de conductores.

Un camión de pasajeros con ruta hacia Escuinapa también fue detenido antes de llegar a Villa Unión y bajaron a todos los pasajeros.