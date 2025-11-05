Seguridad
|
Ataque a inmuebles

Queman y Vandalizan Casa en Sector de Culiacán con Antecedentes de Violencia

Una casa fue incendiada intencionalmente y vandalizada en el fraccionamiento Portalegre de Culiacán, una zona que ya ha registrado la quema de otras viviendas. Vecinos reportaron haber escuchado disparos antes del arribo de los cuerpos de auxilio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/11/2025 11:18
05/11/2025 11:18

CULIACÁN. _ Una vivienda en el fraccionamiento Portalegre de Culiacán fue incendiada intencionalmente y vandalizada durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre.

El siniestro se registró en el mismo sector que ha reportado la quema de otros inmuebles en las inmediaciones de las calles Dramaturgo y Poetas.

$!Queman y Vandalizan Casa en Sector de Culiacán con Antecedentes de Violencia

El reporte de emergencia se recibió en las primeras horas del día, alertando sobre el fuego en el domicilio. Elementos de seguridad pública acudieron al sitio y solicitaron la intervención de bomberos para controlar las llamas.

$!Queman y Vandalizan Casa en Sector de Culiacán con Antecedentes de Violencia

Vecinos de la zona señalaron a los agentes haber escuchado disparos de arma de fuego y la activación de sirenas antes de la llegada de los cuerpos de auxilio y rescate.

Personal militar aseguró el perímetro para facilitar la labor de los bomberos y agentes. Las autoridades competentes han indicado que iniciarán la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las causas del incendio y los actos vandálicos.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
#ATAQUE A INMUEBLES
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube