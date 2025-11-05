$!Queman y Vandalizan Casa en Sector de Culiacán con Antecedentes de Violencia

CULIACÁN. _ Una vivienda en el fraccionamiento Portalegre de Culiacán fue incendiada intencionalmente y vandalizada durante la madrugada de este miércoles 5 de noviembre.
El siniestro se registró en el mismo sector que ha reportado la quema de otros inmuebles en las inmediaciones de las calles Dramaturgo y Poetas.
El reporte de emergencia se recibió en las primeras horas del día, alertando sobre el fuego en el domicilio. Elementos de seguridad pública acudieron al sitio y solicitaron la intervención de bomberos para controlar las llamas.
Vecinos de la zona señalaron a los agentes haber escuchado disparos de arma de fuego y la activación de sirenas antes de la llegada de los cuerpos de auxilio y rescate.
Personal militar aseguró el perímetro para facilitar la labor de los bomberos y agentes. Las autoridades competentes han indicado que iniciarán la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las causas del incendio y los actos vandálicos.