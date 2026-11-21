Originario de Guasave, Sinaloa, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es identificado por las autoridades de México y Estados Unidos como el fundador del grupo armado denominado “Los Mazatlecos”.
“El Chapo Isidro”, de 44 años de edad, ingresó a las filas del crimen organizado en la facción de los hermanos Beltrán Leyva, con los que permaneció tras la fractura al interior del Cártel de Sinaloa en el 2008.
Durante esa época fundó el grupo armado “Los Mazatlecos”, para disputar el control territorial.
Su principal zona de influencia es la Región del Évora, que comprende el centro-norte de Sinaloa; principalmente en el municipio de Guasave.
Este viernes 20 de noviembre fue reportada su detención en dicho municipio, lo que generó enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad, entre civiles armados y autoridades.
La violencia alcanzó los municipios de Ahome, Culiacán y Navolato, donde fueron reportados bloqueos carreteros y despojo de vehículos.
Sin embargo, no es la primera ocasión en la que Meza Flores ha sido detenido por las autoridades.
De acuerdo con información de Guacanaya Leaks, “El Chapo Isidro” fue detenido y liberado en al menos cuatro ocasiones entre 2011 y 2015; asimismo, cuenta con amparos federales promovidos por sus abogados ante juzgados federales.
En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro los clasificó bajo la Ley Kingpin como el líder de una organización dedicada al tráfico internacional de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana.
Además, el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), lo incluyó en su lista de los más buscados, y ofreció cinco millones de dólares por su captura.