Originario de Guasave, Sinaloa, Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es identificado por las autoridades de México y Estados Unidos como el fundador del grupo armado denominado “Los Mazatlecos”.

“El Chapo Isidro”, de 44 años de edad, ingresó a las filas del crimen organizado en la facción de los hermanos Beltrán Leyva, con los que permaneció tras la fractura al interior del Cártel de Sinaloa en el 2008.

Durante esa época fundó el grupo armado “Los Mazatlecos”, para disputar el control territorial.

Su principal zona de influencia es la Región del Évora, que comprende el centro-norte de Sinaloa; principalmente en el municipio de Guasave.

Este viernes 20 de noviembre fue reportada su detención en dicho municipio, lo que generó enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad, entre civiles armados y autoridades.

La violencia alcanzó los municipios de Ahome, Culiacán y Navolato, donde fueron reportados bloqueos carreteros y despojo de vehículos.