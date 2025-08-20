Quieren predicar con el ejemplo: policías de Culiacán deberán respetar ley de polarizado

CULIACÁN. _ Todas las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) deberán cumplir con la normativa vigente sobre polarizado vehicular, instruyó el titular de la corporación, Alejandro Bravo Martínez, como parte del compromiso de “predicar con el ejemplo” ante la ciudadanía.

Según un comunicado de la dependencia, la campaña de concientización sobre polarizados fuera de norma se encuentra en marcha, y será a partir de septiembre cuando inicie formalmente la aplicación de sanciones conforme a la ley.

Bravo Martínez señaló que ya se giró la instrucción para que todas las patrullas dejen de portar polarizados no permitidos. “Para empezar, ya ordenamos que todas las patrullas vayan sin polarizado. Si empezamos por casa, afuera no habrá quejas”, expresó.

El funcionario destacó que la aplicación de la normativa se hará de forma disciplinada y transparente. Además, anunció que los mandos deberán videograbar las intervenciones para respaldar el trabajo de los agentes y evitar malentendidos: “Una buena actuación también debe documentarse”.

Pidió al personal operativo actuar con apego a los procedimientos legales y aplicar los reglamentos con sensibilidad. “No se trata de infraccionar sin ton ni son, sino de aplicar la norma para fortalecer la seguridad y saber quién va en cada vehículo”, indicó.

Finalmente, advirtió que habrá cero tolerancia para conductas indebidas como cobros ilegales o intentos de extorsión. “No se permitirá ningún acto fuera de la ley dentro de la SSPyTM”, sentenció.