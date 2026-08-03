$!Rafaguean a pareja que circulaba en camioneta de redilas en Pradera Dorada V, en Mazatlán; hay un muerto y una mujer herida

El ataque se registró a las 21:30 horas de este lunes 03 de agosto y tuvo lugar en la esquina de la avenida Río Pánuco y la calle Río El Fuerte del mencionado sector.

MAZATLÁN._ Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala, tras un ataque con ráfagas de fusiles automáticos en calles del fraccionamiento Pradera Dorada V.

Versiones de testigos relatan que el ataque se registró de carro a carro; hombres armados a bordo de un automóvil sedán de color blanco dispararon contra los ocupantes de una camioneta ganadera dejando sin vida al conductor y a la mujer con heridas graves.

Paramédicos de Bomberos Veteranos apoyados por policías municipales sacaron a la herida del lugar del copiloto y la trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona del ataque fue acordonada y resguardada por los policías y elementos de fuerzas federales que llegaron al lugar, mientras que las diligencias de ley quedaron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.