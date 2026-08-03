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Violencia

Rafaguean a pareja que circulaba en camioneta de redilas en Pradera Dorada V, en Mazatlán; hay un muerto y una mujer herida

Hombres armados a bordo de un automóvil dispararon contra los ocupantes de una camioneta ganadera
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/08/2026 22:10
03/08/2026 22:10

MAZATLÁN._ Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala, tras un ataque con ráfagas de fusiles automáticos en calles del fraccionamiento Pradera Dorada V.

El ataque se registró a las 21:30 horas de este lunes 03 de agosto y tuvo lugar en la esquina de la avenida Río Pánuco y la calle Río El Fuerte del mencionado sector.

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Versiones de testigos relatan que el ataque se registró de carro a carro; hombres armados a bordo de un automóvil sedán de color blanco dispararon contra los ocupantes de una camioneta ganadera dejando sin vida al conductor y a la mujer con heridas graves.

Paramédicos de Bomberos Veteranos apoyados por policías municipales sacaron a la herida del lugar del copiloto y la trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona del ataque fue acordonada y resguardada por los policías y elementos de fuerzas federales que llegaron al lugar, mientras que las diligencias de ley quedaron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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