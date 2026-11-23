MAZATLÁN._ Un ataque armado dejó como saldo la fachada de una vivienda con daños materiales, luego de que hombres armados con armas largas dispararan ráfagas contra el domicilio.

El ataque armado se registró a las 15:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Mar Patrimonial, entre el libramiento III y la calle Manuel Torres Serrano, del fraccionamiento Prado Bonito.