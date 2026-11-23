MAZATLÁN._ Un ataque armado dejó como saldo la fachada de una vivienda con daños materiales, luego de que hombres armados con armas largas dispararan ráfagas contra el domicilio.
El ataque armado se registró a las 15:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Mar Patrimonial, entre el libramiento III y la calle Manuel Torres Serrano, del fraccionamiento Prado Bonito.
Los primeros respondientes fueron elementos del Ejército quienes mantienen acordonada y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargan de las diligencias correspondientes.
Esta es la segunda casa baleada en lo que va del día; la primera casa dañada por disparos se ubica sobre la calle Toma de la Polvoreda entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Toma de Torreón en la colonia Francisco Villa, este ataque se reportó a las 10:15 horas.