$!Rápida reacción policial frustra robo de vehículo en pleno arranque del operativo decembrino en Los Mochis

El incidente sirvió para medir los tiempos de respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras recibir el reporte de un despojo a mano armada en el estacionamiento de Plaza Punto, el cerco policial se cerró rápidamente sobre el sector de los bulevares Centenario y Antonio Rosales, provocando que el asaltante, al verse sin escapatoria, desistiera de su intento del robo de la unidad.

La presencia de elementos de seguridad en las calles fue el factor determinante para recuperar un vehículo que había sido robado con violencia la tarde de este viernes en una conocida plaza comercial.

LOS MOCHIS._ A unas horas del después del banderazo oficial del operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026, se logró evitar recuperar un vehículo que había sido despojado en el estacionamiento de una plaza comercial.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17:00 horas. Según el reporte, un sujeto armado con un cuchillo amenazó a una mujer y a sus nietos mientras esperaban en un Volkswagen Jetta gris debajo de la tienda de venta de telas. Tras obligarlos a bajar, el delincuente emprendió la huida hacia el norte.

Sin embargo, ante la activación inmediata de los protocolos de seguridad, sumada al tráfico de la hora pico y la presencia de patrullas que ya realizaban recorridos preventivos por el operativo decembrino, acorralaron al sospechoso.

El sujeto optó por abandonar la unidad, con el motor encendido, a un costado de la Plaza Fiesta, frente al Teatro Ingenio, para huir a pie y perderse entre los transeúntes, evitando así su captura inmediata, pero frustrándose el robo patrimonial.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron a la Plaza Punto Los Mochis, para atender a la abuela de los menores, quien sufrió una crisis nerviosa derivada de la amenaza con el arma blanca. Por fortuna, no hubo lesionados.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, confirmó la recuperación del vehículo.

El jefe policiaco destacó que, gracias a la rápida acción y respuesta de los elementos ante el llamado oportuno, se logró ubicar el vehículo sin ningún daño.

Aunque el automóvil fue entregado en el lugar a sus propietarios tras acreditar la propiedad, la corporación mantiene el operativo activo.

Se informó que se revisarán las cámaras de videovigilancia de la plaza y del sector para identificar al responsable, basándose en las características descritas por las víctimas.