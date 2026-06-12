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Salida de camino

Rapiña tras accidente: saquean toneladas de carne de tráiler en la Mazatlán-Culiacán

El conductor presuntamente se quedó dormido al volante, perdió el control del tráiler y salió de la autopista Mazatlán-Culiacán, cerca del Río Quelite. El accidente dejó expuesta la carga de carne, lo que provocó actos de rapiña
Juvencio Villanueva |
12/06/2026 11:07
12/06/2026 11:07

MAZATLÁN. _ Un tráiler que transportaba toneladas de carne terminó fuera de la autopista Mazatlán-Culiacán la mañana de este viernes, lo que derivó en actos de rapiña por parte de automovilistas y habitantes de la zona.

El accidente fue reportado alrededor de las 09:30 horas, a la altura del kilómetro 21 de los carriles con dirección al norte, cerca del Río Quelite.

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De acuerdo con los primeros informes, el conductor presuntamente se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y salió de la carpeta asfáltica hacia su costado derecho. En su trayectoria derribó parte del cerco perimetral hasta terminar en una zona contigua al cauce del río.

A consecuencia del impacto, la caja del tractocamión sufrió daños que dejaron expuesta la carga. La situación fue aprovechada por diversas personas que arribaron en motocicletas y vehículos particulares para llevarse parte del producto.

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Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para resguardar la zona y coordinar las labores de atención.

Asimismo, dos grúas iniciaron las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer las condiciones de seguridad en el tramo carretero.

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