$!Rapiña tras accidente: saquean toneladas de carne de tráiler en la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN. _ Un tráiler que transportaba toneladas de carne terminó fuera de la autopista Mazatlán-Culiacán la mañana de este viernes, lo que derivó en actos de rapiña por parte de automovilistas y habitantes de la zona.
El accidente fue reportado alrededor de las 09:30 horas, a la altura del kilómetro 21 de los carriles con dirección al norte, cerca del Río Quelite.
De acuerdo con los primeros informes, el conductor presuntamente se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y salió de la carpeta asfáltica hacia su costado derecho. En su trayectoria derribó parte del cerco perimetral hasta terminar en una zona contigua al cauce del río.
A consecuencia del impacto, la caja del tractocamión sufrió daños que dejaron expuesta la carga. La situación fue aprovechada por diversas personas que arribaron en motocicletas y vehículos particulares para llevarse parte del producto.
Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron para resguardar la zona y coordinar las labores de atención.
Asimismo, dos grúas iniciaron las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer las condiciones de seguridad en el tramo carretero.