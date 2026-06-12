$!Rapiña tras accidente: saquean toneladas de carne de tráiler en la Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN. _ Un tráiler que transportaba toneladas de carne terminó fuera de la autopista Mazatlán-Culiacán la mañana de este viernes, lo que derivó en actos de rapiña por parte de automovilistas y habitantes de la zona.

El accidente fue reportado alrededor de las 09:30 horas, a la altura del kilómetro 21 de los carriles con dirección al norte, cerca del Río Quelite.