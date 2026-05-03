$!Rastreadoras reportan búsqueda positiva en un camino de terracería en Concordia

El reporte positivo en la búsqueda se emitió a las 13:00 horas, indicando el camino de terracería que conduce a la comunidad de Santa Catarina, Concordia.

CONCORDIA._ Rastreadoras del colectivo “Por las Voces Sin Justicia” reportaron el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos en un camino de terracería que conduce a Santa Catarina.

Desde muy temprano integrantes del colectivo de rastreadoras “Por las Voces Sin Justicia” salieron a una jornada dominical de búsqueda acompañadas por efectivos del Ejército que les brindaron seguridad durante este recorrido; cerca del mediodía iniciaron una excavación al detectar un montículo de tierra irregular a la zona de búsqueda.

La excavación continuó hasta localizar los primeros restos óseos y por protocolo, reportaron el hallazgo a la Fiscalía General del Estado, para que continuaran con el resto de la excavación, confirmando que se trataba de una osamenta.

Además de dar aviso de su búsqueda positiva, el colectivo publicó un agradecimiento al personal de la Sedena que les brindó la seguridad para realizar su labor.