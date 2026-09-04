Rastrean por GPS motocicleta robada en Culiacán; el conductor fue detenido en la comunidad de “7 Ejidos”

GUASAVE. _ Un hombre fue detenido por elementos preventivos tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta con reporte de robo vigente en Culiacán, la cual fue ubicada y recuperada gracias a un seguimiento satelital interinstitucional.

Los hechos se registraron este viernes, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Culiacán emitió una alerta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave. El reporte advertía que una unidad marca Italika, color azul, era monitoreada en tiempo real mientras y que presuntamente se dirigía hacia el municipio de Guasave.

En respuesta, agentes preventivos desplegaron un operativo de búsqueda rápida, logrando ubicar al sospechoso en la comunidad de “7 Ejidos”, perteneciente al municipio de Sinaloa.

La intercepción se concretó sobre la calle Francisco Javier Mina, entre las avenidas Francisco Márquez y Lázaro Cárdenas. Tras marcarle el alto al conductor, los oficiales verificaron las características y el número de serie de la unidad, confirmando que se trataba de la misma motocicleta reportada como robada en Culiacán.

Ante la evidencia, los uniformados aplicaron los protocolos de actuación policial correspondientes, procediendo al aseguramiento del vehículo y a la detención del conductor. Ambos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica del implicado.