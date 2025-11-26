Rastreo GPS de un vehículo robado desató operativo en Stanza Toscana, en Culiacán

El amplio operativo registrado la tarde de este miércoles en una privada del fraccionamiento Stanza Toscana, en el sector Valle Alto, derivó del rastreo GPS de un vehículo robado y dejó como saldo cinco personas detenidas, dos unidades recuperadas y un arsenal asegurado, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con información, elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se movilizaron al lugar para verificar la ubicación proporcionada por el GPS de una unidad robada días atrás. Esto derivó en un despliegue de seguridad en la zona.

El comunicado oficial señala que como resultado fueron asegurados cinco hombres y dos vehículos: una camioneta Mazda CX-50, con reporte de robo del 24 de noviembre de 2025, y un Volkswagen Golf, robado el pasado 10 de noviembre.

En la acción también se confiscaron armas de alto calibre, entre ellas una ametralladora 7.62×51 mm, una ametralladora 5.56×45 mm, cuatro fusiles tipo M4 calibre 5.56×45 mm, dos fusiles AK-47 calibre 7.62×39 mm, una pistola Beretta calibre 9 mm, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

La SSPE informó que, de manera simultánea, policías estatales y demás corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional ampliaron el operativo de reconocimiento para ubicar a otros posibles involucrados.

En un primer comunicado emitido mientras el operativo seguía activo, la dependencia mencionó el aseguramiento de un domicilio que presuntamente funcionaba como casa de seguridad; sin embargo, en el informe final no se hace referencia a la incautación de ningún inmueble.

Los cinco detenidos, junto con el armamento y los vehículos recuperados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.