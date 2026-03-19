Ratifica RND detención de ‘El Patas’ tras operativo en Culiacán

El Registro Nacional de Detenciones ratificó la detención de Omar Osvaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, ocurrida la mañana de este jueves 19 de marzo en Sinaloa, y aportó detalles clave sobre el aseguramiento.

Horas antes, el Gabinete de Seguridad federal ya había confirmado la captura; sin embargo, el documento oficial del RND la valida y precisa que fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina a las 07:50 horas, en un camino de terracería.

También detalla que el detenido vestía camisa camuflada, short gris y sandalias al momento de su aprehensión, y que actualmente se encuentra en traslado.