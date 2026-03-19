Ratifica RND detención de ‘El Patas’ tras operativo en Culiacán

El Registro Nacional de Detenciones ratificó la detención de Omar Osvaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, ocurrida la mañana de este jueves 19 de marzo en Sinaloa, y aportó detalles clave sobre el aseguramiento.
Horas antes, el Gabinete de Seguridad federal ya había confirmado la captura; sin embargo, el documento oficial del RND la valida y precisa que fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina a las 07:50 horas, en un camino de terracería.
También detalla que el detenido vestía camisa camuflada, short gris y sandalias al momento de su aprehensión, y que actualmente se encuentra en traslado.
El Gabinete de Seguridad lo vincula con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
El registro establece que “El Patas” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, con intervención de la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.
La detención se da en el contexto del operativo desplegado desde la madrugada en el poblado de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.
En estas acciones, autoridades federales confirmaron que 11 personas fueron abatidas en el poblado de Valle Escondido, en este mismo municipio.