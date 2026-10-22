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Violencia

Raúl, de 19 años, es asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad, en Mazatlán

Según los reportes, hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/10/2026 17:10
22/10/2026 17:10

MAZATLÁN._ Un joven de 19 años identificado como Raúl fue atacado a balazos afuera de su casa en la Colonia Felicidad.

El ataque a balazos fue reportado a las 15:30 horas, en el cruce de las calles Artículo 27 y Confianza de la mencionada colonia.

$!Raúl, de 19 años, es asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad, en Mazatlán

Raúl se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento.

El joven malherido corrió y se introdujo a su casa, pero a la llegada de paramédicos de Bomberos Veteranos fue declarado sin vida.

$!Raúl, de 19 años, es asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad, en Mazatlán

La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía de Investigación.

Las diligencias de ley quedaron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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