$!Raúl, de 19 años, es asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven de 19 años identificado como Raúl fue atacado a balazos afuera de su casa en la Colonia Felicidad.
El ataque a balazos fue reportado a las 15:30 horas, en el cruce de las calles Artículo 27 y Confianza de la mencionada colonia.
Raúl se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento.
El joven malherido corrió y se introdujo a su casa, pero a la llegada de paramédicos de Bomberos Veteranos fue declarado sin vida.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía de Investigación.
Las diligencias de ley quedaron a cargo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.