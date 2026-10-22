$!Raúl, de 19 años, es asesinado afuera de su casa en la Colonia Felicidad, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven de 19 años identificado como Raúl fue atacado a balazos afuera de su casa en la Colonia Felicidad. El ataque a balazos fue reportado a las 15:30 horas, en el cruce de las calles Artículo 27 y Confianza de la mencionada colonia.

Raúl se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento. El joven malherido corrió y se introdujo a su casa, pero a la llegada de paramédicos de Bomberos Veteranos fue declarado sin vida.