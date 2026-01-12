Seguridad
|
Daños materiales

Rayo incendia vehículo en la colonia 4 de Marzo en Culiacán

Un rayo impactó un poste de la CFE en la colonia Cuatro de Marzo, provocando un incendio en un automóvil tras el contacto con cables de alta tensión; el servicio eléctrico fue suspendido por horas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/01/2026 09:49
12/01/2026 09:49

Un rayo impactó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la mañana de este lunes en la colonia 4 de Marzo, ubicada al norte de Culiacán, lo que derivó en el incendio parcial de un vehículo estacionado y el corte del suministro eléctrico en el sector.

El incidente se registró sobre la calle De la Fortuna, entre Júbilo y De Anelo, frente al parque del asentamiento, tras las lluvias que se presentaron en la zona. La descarga eléctrica provocó que un cable de alta tensión cayera y cubriera un Ford Mustang, iniciando el fuego en el área del motor.

$!Rayo incendia vehículo en la colonia 4 de Marzo en Culiacán

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras el estruendo. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Bomberos, quienes mediante el uso de una máquina y una pipa lograron sofocar las llamas. Por su parte, personal de la CFE trabajó durante varias horas para reparar el cableado y restablecer la energía eléctrica.

Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente los daños materiales en la unidad motriz y el susto entre los habitantes por la intensidad de la descarga.

#Culiacán
#Seguridad
#Lluvias
#Bomberos de Culiacán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube