$!Rayo incendia vehículo en la colonia 4 de Marzo en Culiacán

Un rayo impactó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la mañana de este lunes en la colonia 4 de Marzo, ubicada al norte de Culiacán, lo que derivó en el incendio parcial de un vehículo estacionado y el corte del suministro eléctrico en el sector.

El incidente se registró sobre la calle De la Fortuna, entre Júbilo y De Anelo, frente al parque del asentamiento, tras las lluvias que se presentaron en la zona. La descarga eléctrica provocó que un cable de alta tensión cayera y cubriera un Ford Mustang, iniciando el fuego en el área del motor.