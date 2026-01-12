$!Rayo incendia vehículo en la colonia 4 de Marzo en Culiacán

Un rayo impactó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la mañana de este lunes en la colonia 4 de Marzo, ubicada al norte de Culiacán, lo que derivó en el incendio parcial de un vehículo estacionado y el corte del suministro eléctrico en el sector.
El incidente se registró sobre la calle De la Fortuna, entre Júbilo y De Anelo, frente al parque del asentamiento, tras las lluvias que se presentaron en la zona. La descarga eléctrica provocó que un cable de alta tensión cayera y cubriera un Ford Mustang, iniciando el fuego en el área del motor.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras el estruendo. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Bomberos, quienes mediante el uso de una máquina y una pipa lograron sofocar las llamas. Por su parte, personal de la CFE trabajó durante varias horas para reparar el cableado y restablecer la energía eléctrica.
Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente los daños materiales en la unidad motriz y el susto entre los habitantes por la intensidad de la descarga.