$!Realizan disparos en altercado entre conductores en la Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una detonación de arma de fuego generó la alarma entre locatarios y clientes del Mercado Hidalgo, esto tras un altercado entre los ocupantes de un vehículo que se abalanzaron contra otro conductor para agredirlo y este realizo un disparo al aire.

El altercado se reportó a las 12:00 horas, en la calle 13 de abril casi esquina con Rafael Buelna de la colonia Juárez.