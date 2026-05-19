$!Realizan disparos en altercado entre conductores en la Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una detonación de arma de fuego generó la alarma entre locatarios y clientes del Mercado Hidalgo, esto tras un altercado entre los ocupantes de un vehículo que se abalanzaron contra otro conductor para agredirlo y este realizo un disparo al aire.
El altercado se reportó a las 12:00 horas, en la calle 13 de abril casi esquina con Rafael Buelna de la colonia Juárez.
Al parecer el intercambio de palabras entre los conductores, se dio calles atrás y desencadenó una persecución que culminó a un costado del mencionado mercado, donde los dos ocupantes de un automóvil Honda Accord descendieron para agredir al conductor de otro vehículo, quien resultó ser un subteniente retirado del Ejército y realizó un disparo al aire con su arma de cargo para ahuyentar a los oponentes.
Los ocupantes del Accord huyeron de lugar y dejaron el auto abandonado a media calle. Tras la detonación del arma de fuego se movilizaron Policías Municipales de ese sector y lograron detener a los ocupantes del vehículo abandonado.