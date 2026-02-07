$!Realizan Fuerzas Federales labores de reconocimiento en área de fosa clandestina en El Verde, Concordia

Igualmente de manera hermética se realizan este sábado diligencias en el lugar donde fue localizada en una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia, donde fueron localizados cuerpos y restos humanos, de acuerdo con lo que confirmaron el jueves las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa.

Aunque la tarde del jueves en una unidad del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fueron retirados algunos cuerpos y restos, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la cantidad y la identidad de las personas localizadas.

Elementos de la Guardia Nacional que brindan seguridad en la zona comentaron que este sábado no ha ingresado personal pericial de la FGR al lugar, pero elementos de la GN y del Ejército Mexicano realizan labores de reconocimiento en este sitio.

El lugar se mantiene vigilado por elementos del Ejército y GN, de acuerdo con lo que se ha visto en la zona.