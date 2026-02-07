$!Realizan Fuerzas Federales labores de reconocimiento en área de fosa clandestina en El Verde, Concordia

Igualmente de manera hermética se realizan este sábado diligencias en el lugar donde fue localizada en una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia, donde fueron localizados cuerpos y restos humanos, de acuerdo con lo que confirmaron el jueves las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa.
Aunque la tarde del jueves en una unidad del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fueron retirados algunos cuerpos y restos, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la cantidad y la identidad de las personas localizadas.
Elementos de la Guardia Nacional que brindan seguridad en la zona comentaron que este sábado no ha ingresado personal pericial de la FGR al lugar, pero elementos de la GN y del Ejército Mexicano realizan labores de reconocimiento en este sitio.
El lugar se mantiene vigilado por elementos del Ejército y GN, de acuerdo con lo que se ha visto en la zona.
Desde el viernes y este sábado integrantes de colectivos de buscadoras han acudido a ese sitio, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Concordia para exigir que les informen qué es lo que se ha encontrado en esta fosa y que les muestren alguna prenda o indicio para saber si se trata de su ser querido desaparecido.
Hasta el momento se han manejado diversas versiones de la cantidad de cuerpos y restos encontrados, pero ninguna autoridad ha confirmado alguna información al respecto.
La FGR, quien confirmó el viernes la fosa clandestina y el hallazgo de cuerpos y restos humanos, dio a conocer que uno de los cuerpos localizados podría ser en de uno de los 10 trabajadores mineros de una empresa canadiense privados de la libertad desde el 23 de enero pasado en la cabecera municipal de Concordia.
La FGR atrajo la investigación de estos hechos y la FGES los apoya con diligencias periciales y el traslado de cuerpos y restos humanos, dio a conocer la misma dependencia el viernes en un comunicado de prensa.