$!Realizan simulacro de incendio coordinado en restaurante Panamá en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un simulacro con temática de evacuación por incendio en el área de cocina y atención prehospitalaria básica, se realizó este martes en las instalaciones del restaurante Panamá, ubicado en la zona Centro de Mazatlán.

Óscar Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil, informó que el ejercicio registró un tiempo óptimo de reacción por parte del personal que funge como primeros respondientes.

Durante el cronometraje se logró evacuar a 92 personas, quienes acataron los protocolos de auxilio establecidos.