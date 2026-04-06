Reanudan búsqueda de menor desaparecido en el mar de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tras haber suspendido ayer las acciones de búsqueda y rescate del menor Jesús, de 15 años, quien desapareció en playas contiguas a un complejo hotelero de la Isla de la Piedra, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reanudaron labores a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes.

A través de un comunicado se informó que Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, señaló que los recorridos se realizan de manera coordinada tanto por tierra como por mar, utilizando cuatrimotos, una moto acuática (jet ski) y el apoyo de ocho elementos distribuidos en distintos puntos de la zona.

La persona que se encuentra en calidad de desaparecida es Jesús “N”, de 15 años de edad. El reporte que generó la movilización de los cuerpos de auxilio se recibió alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo.

Desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda, los cuales se extendieron durante varias horas hasta ser suspendidos aproximadamente a las 19:30 horas debido a la falta de visibilidad en el área; mismos que continúan el día de hoy.