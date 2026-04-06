Seguridad
|
Rastreo acuático

Reanudan búsqueda de menor desaparecido en el mar de Mazatlán

Tras haberla suspendida ayer a las 19:30 horas, el Escuadrón de Salvamento Acuático reactiva búsqueda de Jesús, de 15 años, en la Isla de la Piedra
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/04/2026 09:01
06/04/2026 09:01

MAZATLÁN. _ Tras haber suspendido ayer las acciones de búsqueda y rescate del menor Jesús, de 15 años, quien desapareció en playas contiguas a un complejo hotelero de la Isla de la Piedra, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reanudaron labores a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes.

A través de un comunicado se informó que Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, señaló que los recorridos se realizan de manera coordinada tanto por tierra como por mar, utilizando cuatrimotos, una moto acuática (jet ski) y el apoyo de ocho elementos distribuidos en distintos puntos de la zona.

La persona que se encuentra en calidad de desaparecida es Jesús “N”, de 15 años de edad. El reporte que generó la movilización de los cuerpos de auxilio se recibió alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo.

Desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda, los cuales se extendieron durante varias horas hasta ser suspendidos aproximadamente a las 19:30 horas debido a la falta de visibilidad en el área; mismos que continúan el día de hoy.

#Semana Santa
#Mazatlán
#Sinaloa
#Rescate Acuático
#Operativo marítimo
#Búsqueda marítima
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube