Reaparecen los “macheteros” en Ahome: Hieren de gravedad en la cabeza a menor de 15 años en La Florida, Ahome

La violencia volvió a hacerse presente en la zona rural del municipio de Ahome durante las primeras horas de este lunes 12 de enero. Un adolescente de apenas 15 años de edad ingresó a la sala de urgencias del Hospital IMMS Bienestar con una severa lesión en el cráneo tras ser víctima de un ataque directo por parte de los denominados “macheteros”.

El lesionado fue identificado como Julio Daniel “V”, vecino del Ejido La Florida, comunidad perteneciente a la Sindicatura de Ahome, una zona que en los últimos meses ha sido foco rojo por riñas constantes entre grupos rivales.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos se registraron minutos después de la medianoche cuando el menor se encontraba acompañado de un amigo en un callejón que conduce hacia el río, sobre la calle La Capilla.

Repentinamente, dos sujetos arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores descendieron y atacaron a los adolescentes utilizando un machete. Julio Daniel se llevó la peor parte, recibiendo un golpe cortante en la región temporal izquierda de la cabeza (la sien).

El acompañante de la víctima corrió de inmediato a avisar a los padres de Julio Daniel, quienes, al ver la gravedad de la herida, no esperaron la ambulancia y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General IMMS Bienestar de Los Mochis para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Zona Norte acudieron al nosocomio para entrevistar a la madre del afectado. Sin embargo, la identificación de los responsables se ha complicado, pues según el testimonio, los agresores portaban suéteres, gorros y capuchas que cubrían sus rostros casi en su totalidad.

Este incidente prende las alarmas en el municipio sobre el uso de armas blancas en conflictos juveniles. Cabe recordar que apenas a mediados de diciembre, una agresión similar cobró la vida de otro joven vecino de Compuertas tras días de agonía, evidenciando una escalada en la violencia ejercida por pandillas en las comunidades ejidales.