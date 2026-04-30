Reaprehenden en Mazatlán a Martín “N” por privación ilegal de la libertad cometida en el año 2000

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de la Zona Sur cumplimentaron una orden de reaprehensión en contra de Martín “N”, de 57 años, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

La detención se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 18 de febrero del año 2000 en este puerto.

En esa fecha, la víctima fue interceptada por personas armadas que ocultaban su rostro con capuchas. Mediante el uso de la fuerza, la obligaron a trasladarse a una zona despoblada donde se mantuvo la privación de su libertad personal.

Los responsables exigieron un pago económico a cambio de permitir el regreso de la persona con sus familiares. Una vez entregado el monto solicitado, la víctima fue liberada por sus captores.

Martín “N” quedó a disposición del Juez Cuarto de Primera Instancia de Ejecución del Distrito Judicial de Mazatlán, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El imputado mantendrá la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial.