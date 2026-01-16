Reaprehenden en Tijuana a presunto implicado en privación de la libertad de 1995

Tras casi 30 años de evasión, elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de reaprehensión en la ciudad de Tijuana contra Jorge “N”, por su probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de una persona ocurrida en 1995.

Los hechos que se le imputan al hombre de 59 años de edad se remontan al 12 de febrero de ese año, cuando presuntamente, en compañía de otros sujetos, privó de la libertad a la víctima en un rancho de la zona centro del estado.

De acuerdo con las investigaciones de la corporación, durante el tiempo que la persona se mantuvo cautiva, los captores habrían exigido un pago económico a sus familiares para permitir su liberación. Sin embargo, el recurso no fue entregado debido a que la víctima logró escapar del sitio por su propia cuenta.

La detención fue resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar al presunto responsable en el estado de Baja California. Jorge “N” fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, donde se determinará su situación jurídica por el delito de privación de la libertad agravada cometido con violencia.