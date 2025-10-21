$!Recapturan a ‘Mono Canelo’ tras enfrentamiento en Culiacán

CULIACÁN._ José Manuel “A”, alias “Mono Canelo” e identificado como líder de una célula del Cártel de Sinaloa, fue recapturado por elementos de seguridad tras un enfrentamiento armado en un complejo habitacional de Culiacán.

El operativo se activó luego de que autoridades estatales, federales y de las Fuerzas Armadas atendieran una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en un complejo del sector Tres Ríos. Al llegar al lugar, los agentes fueron atacados a tiros, lo que dejó como saldo un agresor abatido y seis detenidos, entre ellos “Mono Canelo”.

La detención ocurrió alrededor de las 20:30 horas del lunes 20 de octubre en la calle Desarrollo Urbano Tres Ríos, colonia Boulevard Alfonso Zaragoza.