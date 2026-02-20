$!Recibe personal de Seguridad Pública de Rosario nuevos uniformes

ROSARIO. _ Por medio de la coordinación entre el municipio y el estado, se llevó a cabo la entrega de uniformes al personal de Seguridad Pública local.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de la corporación y fue encabezado por la alcaldesa, Claudia Valdez; el director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel; así como regidores y funcionarios públicos. Durante la ceremonia se informó que la entrega consistió en 47 uniformes completos, integrados por camisola, pantalón, gorra y botas tácticas.
La primera edil reconoció el compromiso, la valentía y la dedicación con la que la corporación trabaja diariamente para salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias del municipio. Destacó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una prioridad de su administración, por lo que esta entrega representa una herramienta adicional para que los elementos desempeñen su labor con mayor dignidad y en mejores condiciones.
Asimismo, exhortó a las y los integrantes de Seguridad Pública a redoblar esfuerzos en favor de la ciudadanía, manteniendo siempre los valores de responsabilidad, honestidad y servicio.
Claudia Valdez precisó que trabajará para mejorar las condiciones laborales del personal de Protección Civil y buscará incrementar sus sueldos en reconocimiento a la labor que realizan.