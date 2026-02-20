$!Recibe personal de Seguridad Pública de Rosario nuevos uniformes

ROSARIO. _ Por medio de la coordinación entre el municipio y el estado, se llevó a cabo la entrega de uniformes al personal de Seguridad Pública local.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la corporación y fue encabezado por la alcaldesa, Claudia Valdez; el director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel; así como regidores y funcionarios públicos. Durante la ceremonia se informó que la entrega consistió en 47 uniformes completos, integrados por camisola, pantalón, gorra y botas tácticas.