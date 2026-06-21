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Capacitación

Reciben capacitación Bomberos Veteranos de Villa Unión para brindar mejor servicio

Realizan prácticas de manejo de chorros utilizando diferentes tipos de pitones y el manejo de los distintos dispositivos empleados en las labores de combate de incendios
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/06/2026 18:43
21/06/2026 18:43

MAZATLÁN._ Elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, en Mazatlán, realizaron este domingo prácticas de manejo de chorros y el manejo de los distintos dispositivos empleados en las labores de combate de incendios.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Bomberos Veteranos de Villa Unión informó que esto es parte de su corporación, la preparación y el aprendizaje continuo, los cuales son fundamentales para ofrecer una respuesta eficiente y segura a la comunidad.

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“El día de hoy realizamos prácticas de manejo de chorros utilizando diferentes tipos de pitones, con el objetivo de que nuestros voluntarios de nuevo ingreso conozcan el uso correcto, las características y el manejo de los distintos dispositivos empleados en las labores de combate de incendios”, señalaron.

Estas actividades fortalecen las habilidades operativas de nuestro personal y permiten mantener los estándares de capacitación que demanda nuestra labor.

Agradecen el compromiso y la disposición de cada uno de sus elementos para seguir preparándose y servir a la comunidad con profesionalismo y dedicación.

#Capacitación
#Bomberos Veteranos Mazatlán
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