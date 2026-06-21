$!Reciben capacitación Bomberos Veteranos de Villa Unión para brindar mejor servicio

MAZATLÁN._ Elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, en Mazatlán, realizaron este domingo prácticas de manejo de chorros y el manejo de los distintos dispositivos empleados en las labores de combate de incendios.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Bomberos Veteranos de Villa Unión informó que esto es parte de su corporación, la preparación y el aprendizaje continuo, los cuales son fundamentales para ofrecer una respuesta eficiente y segura a la comunidad.