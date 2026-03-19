$!Reclaman abuso: familias refutan versión oficial tras 11 abatidos en El Salado

CULIACÁN. _ Tras el operativo implementado por autoridades federales que dejó 11 personas abatidas en la sindicatura de El Salado, vecinos y familiares de los fallecidos reclaman abusos por parte de las fuerzas navales.

La información oficial indica que, tras más de 10 horas de operativo al sur de Culiacán, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue agredido por sujetos armados, lo que provocó un enfrentamiento en el que abatieron a 11 personas.