Seguridad
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Operativo bajo sospecha

Reclaman abuso: familias refutan versión oficial tras 11 abatidos en El Salado

Familiares denuncian presuntas ejecuciones extrajudiciales tras operativo en El Salado, Culiacán, que dejó 11 muertos; rechazan la versión oficial y acusan abusos de fuerzas navales, así como posibles violaciones al debido proceso
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/03/2026 14:11
19/03/2026 14:11

CULIACÁN. _ Tras el operativo implementado por autoridades federales que dejó 11 personas abatidas en la sindicatura de El Salado, vecinos y familiares de los fallecidos reclaman abusos por parte de las fuerzas navales.

La información oficial indica que, tras más de 10 horas de operativo al sur de Culiacán, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue agredido por sujetos armados, lo que provocó un enfrentamiento en el que abatieron a 11 personas.

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En el lugar de los hechos, en la comunidad Valle Escondido, vecinos y familias refutan la versión oficial y señalan que se cometieron abusos y violaciones al debido proceso.

Según reclamos y testimonios, los 11 civiles habrían sido retenidos por autoridades en un domicilio y posteriormente acribillados en el sitio.

En una de las calles del poblado se encontraron cinco vehículos presuntamente involucrados: una camioneta Volkswagen blanca, una Jeep Rubicon negra, dos camionetas blancas sin identificar y un sedán negro.

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A simple vista, los vehículos no presentan impactos de bala en los parabrisas ni en las ventanas de los ocupantes.

De manera extraoficial, vecinos aseguran que hay otros dos detenidos, sin confirmación por parte de las autoridades.

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La zona permanece resguardada por personal naval y policía federal, mientras familiares y colonos se mantienen en los alrededores enfrentando a los uniformados.

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