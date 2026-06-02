Reclasifican como homicidio doloso muerte de 7 internos en el penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reorientó la investigación por la muerte de siete internos del Penal de Aguaruto, en Culiacán, y confirmó que el caso será indagado como homicidio doloso.
Tras el señalamiento realizado por Noroeste, la Fiscalía de Sinaloa dejó atrás la clasificación inicial de homicidio tipo riña y reconoció oficialmente como homicidios dolosos las muertes registradas el pasado 31 de mayo al interior del centro penitenciario.
A pesar de que en el reporte diario de hechos delictivos correspondiente a esa fecha el ente ministerial registró el caso bajo la clasificación de “homicidios tipo riña”, la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó la reclasificación jurídica tras el avance de las indagatorias ministeriales.
La funcionaria estatal explicó que el reporte inicial que recibió el personal operativo apuntaba a una presunta gresca; sin embargo, el rumbo de la carpeta de investigación cambió al obtenerse los primeros resultados de los dictámenes periciales y las diligencias en el lugar.
“Este asunto inicialmente recibimos el reporte que fue a propósito de una riña. Sin embargo, nosotros derivado de las investigaciones, lo que se ha estado trabajando el personal en este hecho, lamentable que fueron siete personas localizadas sin vida. Estamos trabajando la investigación por el delito de homicidio doloso”, puntualizó Sánchez Kondo.
Asimismo, la titular de la FGE detalló que las siete víctimas ya fueron incorporadas de manera formal a la estadística oficial de la criminalidad correspondiente al cierre del mes de mayo.
“Estas siete personas ya están agregadas al cierre de mayo, al rubro de homicidio doloso. En este delito es como se está integrando, se está investigando de esta forma y eso ya está incluido”, asentó.
La institución del ministerio público sostuvo que las diligencias se mantienen vigentes con el fin de lograr el esclarecimiento total de los hechos y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.