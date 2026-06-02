Reclasifican como homicidio doloso muerte de 7 internos en el penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reorientó la investigación por la muerte de siete internos del Penal de Aguaruto, en Culiacán, y confirmó que el caso será indagado como homicidio doloso.

Tras el señalamiento realizado por Noroeste, la Fiscalía de Sinaloa dejó atrás la clasificación inicial de homicidio tipo riña y reconoció oficialmente como homicidios dolosos las muertes registradas el pasado 31 de mayo al interior del centro penitenciario.

A pesar de que en el reporte diario de hechos delictivos correspondiente a esa fecha el ente ministerial registró el caso bajo la clasificación de “homicidios tipo riña”, la Fiscal General Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó la reclasificación jurídica tras el avance de las indagatorias ministeriales.