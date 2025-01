Aseguró que los trabajos de inteligencia de los operativos se enfocan en ubicar a personas generadoras de violencia y abonan a reducir la crisis de inseguridad extendida desde septiembre del 2024.

“Toda las detenciones de personas generadoras de violencia nos ayudan a reducir la inseguridad, en Mazatlán se detuvieron a tres, aquí en Quilá se detuvo a una persona, que es a la que ustedes se refieren, todos los generadores de violencia son detenidos, por eso tenemos más de 300 ya. Por eso, reconozco el operativo de seguridad”, apuntó.

Defendió que desconoce a las tres personas que fueron detenidas en Mazatlán, y a Juan Carlos Félix, detenido en la sindicatura de Quilá en Culiacán, todos aprehendidos el día sábado 18 de enero.

“Yo no sé de qué calibre estamos hablando en las detenciones, finalmente yo ni conozco a las personas, no las había oído mentar, las que se detuvieron en Mazatlán no conocí su nombre ni esta persona, pero todo aquel que está ubicado o se detenga en los hechos generando violencia será detenido”, señaló.

Resaltó que en cuanto a las detenciones a nivel estatal la Fiscalía General del Estado ha hecho lo propio deteniendo y abriendo carpetas de investigación contra presuntos delincuentes.

“Tenemos cientos de carpetas de investigación. Todo el detenido que va a la Fiscalía, normalmente sala la Fiscalía General de la República, porque normalmente se detienen con armas y ya con armas van a la Fiscalía General de la República, pero también tenemos en la Fiscalía General del Estado como los robo a carros, una serie de delincuentes que dependiendo de cuál es el delito común o Federal”, puntualizó.