$!Reconocen a marinos por labor de seguridad en Sinaloa

MAZATLÁN. _ Con el objetivo de distinguir el desempeño de los elementos encargados de la seguridad en Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México participó en la “Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Elementos de Policía y Fuerzas Armadas” realizada en Culiacán.

El evento, organizado por la Fundación GC1 Holding en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, tuvo como sede las instalaciones del Teatro Mía. Durante el acto, se otorgaron distinciones a personal de los tres órdenes de gobierno, resaltando su labor diaria en las tareas de vigilancia y protección ciudadana.