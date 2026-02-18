$!Reconocen a marinos por labor de seguridad en Sinaloa

MAZATLÁN. _ Con el objetivo de distinguir el desempeño de los elementos encargados de la seguridad en Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México participó en la “Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Elementos de Policía y Fuerzas Armadas” realizada en Culiacán.
El evento, organizado por la Fundación GC1 Holding en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, tuvo como sede las instalaciones del Teatro Mía. Durante el acto, se otorgaron distinciones a personal de los tres órdenes de gobierno, resaltando su labor diaria en las tareas de vigilancia y protección ciudadana.
En el presídium estuvieron presentes el General Brigadier de Estado Mayor Humberto Ortega García, Jefe de Estado Mayor de la 9ª Zona Militar, y el Capitán de Navío Gabriel Mauricio Lozano Lucido, en representación de la Cuarta Región Naval, junto a diversas autoridades estatales.
La ceremonia, que se celebró este martes 17 de febrero, sirvió como marco para reconocer públicamente la disciplina y el profesionalismo de las mujeres y hombres que integran las corporaciones. De acuerdo con la información oficial, estas acciones buscan reafirmar el compromiso institucional para mantener la tranquilidad y la paz en el país a través de la coordinación operativa.