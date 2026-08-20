$!Recrudece violencia contra mujeres durante agosto en Sinaloa; van 13 asesinadas

Una celadora del Centro Penitenciario de Aguaruto llamada María de los Ángeles, fue sacada a la fuerza de su domicilio por un comando armado en el fraccionamiento Santa Rocío, y cuatro horas después, la hallaron asesinada y semidesnuda, en el Piggy Back, el pasado 11 de agosto.
Como su caso, suman 13 mujeres en lo que va del presente mes de agosto que han perdido la vida en condiciones de violencia: seis en Mazatlán, cuatro en Culiacán, dos en Escuinapa y una más, de quien se encontraron restos óseos, en Navolato.
Estos asesinatos se han dado en diversas circunstancias, en ataques armados en casas, como los sufridos por Yerania Guadalupe, en Mazatlán, o Elida Francelia en Culiacán; otras tres mujeres sin identificar murieron en situaciones similares.
También han sido asesinadas en establecimientos o en la vía pública, como Cindy Anahí, baleada en un autolavado de Culiacán, o a Patricia, dueña y dependiente de una estética, a quien acribillaron mientras la atendía, en Culiacán.
Los hechos tampoco distinguen lugares, ni siquiera los puntos de mayor concurrencia, como la colonia Centro de Escuinapa, en donde murieron tras ser agredidas a balazos Perla, de 20 años, y Mireya, de aproximadamente 45 años, el 14 y 19 de agosto, respectivamente.
Y otra modalidad en que se registran las mujeres asesinadas en Sinaloa, son aquellas quienes, como le sucedió a María de los Ángeles, hallaron con signos de violencia y sus cadáveres fueron dejados abandonados en distintos puntos.
Esto último ocurrió los días 4 y 18 de agosto, en Mazatlán, tanto en el fraccionamiento Santa Teresa como en la carretera Mazatlán-Culiacán; así como en la carretera Navolato-El Castillo, de Navolato, en donde encontraron los restos óseos de una femenina.
A pesar de acumular todos estos casos, agosto ni siquiera es el más con más mujeres asesinadas en lo que va de 2026, ya que el mes de abril se mantiene, con 16 asesinatos, como el más letal contra la mujer en Sinaloa.