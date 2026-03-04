$!Recuperan 105 vehículos robados y aseguran laboratorios clandestinos en Sinaloa; hay 82 detenidos

CULIACÁN. _ En acciones operativas coordinadas del 23 de febrero al 1 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó la recuperación de 105 vehículos con reporte de robo y la detención de 82 civiles presuntamente vinculados a diversos delitos en la entidad.
De acuerdo con la dependencia, dentro de los resultados presentados por las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, destaca la incautación de 72 armas de fuego, más de 9 mil municiones y 13 artefactos explosivos improvisados. Asimismo, se informó sobre la localización de dos áreas destinadas al almacenamiento de precursores químicos, identificadas como laboratorios clandestinos.
En materia de combate al narcomenudeo, las autoridades aseguraron 1 kilogramo de metanfetamina y 3.1 kilogramos de marihuana. El informe detalla además el aseguramiento de un inmueble, 83 motocicletas y la remoción de 30 cámaras de videovigilancia que operaban de manera irregular en espacios públicos.
Como parte de estas labores de investigación, se cumplimentaron 10 órdenes técnicas en distintos puntos del estado, consolidando las acciones para reducir la incidencia delictiva en la región.