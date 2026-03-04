$!Recuperan 105 vehículos robados y aseguran laboratorios clandestinos en Sinaloa; hay 82 detenidos

CULIACÁN. _ En acciones operativas coordinadas del 23 de febrero al 1 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó la recuperación de 105 vehículos con reporte de robo y la detención de 82 civiles presuntamente vinculados a diversos delitos en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, dentro de los resultados presentados por las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, destaca la incautación de 72 armas de fuego, más de 9 mil municiones y 13 artefactos explosivos improvisados. Asimismo, se informó sobre la localización de dos áreas destinadas al almacenamiento de precursores químicos, identificadas como laboratorios clandestinos.