$!Recuperan 12 vehículos robados en Escuinapa y Rosario

ROSARIO. _ Un total de 12 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie fueron recuperados en los municipios de Escuinapa y Rosario por elementos del Grupo Interinstitucional.

El aseguramiento ocurrió durante un operativo desplegado por las autoridades en la zona sur de Sinaloa.

Entre las unidades localizadas se encuentran camionetas tipo SUV, Pick Up y automóviles sedán, correspondientes a modelos de los años 2012 a 2023.