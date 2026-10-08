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Robo de vehículos

Recuperan 12 vehículos robados en Escuinapa y Rosario

El despliegue operativo permitió la localización de 12 vehículos con reporte de robo y series alteradas, acumulando más de 1 mil 400 unidades aseguradas en Sinaloa en lo que va del año
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/10/2026 10:49
08/10/2026 10:49

ROSARIO. _ Un total de 12 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie fueron recuperados en los municipios de Escuinapa y Rosario por elementos del Grupo Interinstitucional.

El aseguramiento ocurrió durante un operativo desplegado por las autoridades en la zona sur de Sinaloa.

Entre las unidades localizadas se encuentran camionetas tipo SUV, Pick Up y automóviles sedán, correspondientes a modelos de los años 2012 a 2023.

$!Recuperan 12 vehículos robados en Escuinapa y Rosario

De enero a septiembre de 2026, las corporaciones de seguridad han asegurado más de 1 mil 400 vehículos con reporte de robo en la entidad.

Todas las unidades del reciente operativo quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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