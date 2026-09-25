$!Recuperan 28 vehículos robados durante patrullajes en Cosalá

COSALÁ. _ Como parte de los operativos contra el robo de vehículos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, que integran el Grupo Interinstitucional recuperaron 28 vehículos, en acciones implementadas en el municipio de Cosalá.

de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de recorridos de vigilancia en este municipio y, como parte de las tareas de seguridad para inhibir el robo de vehículos en la entidad, las autoridades localizaron y recuperaron 26 unidades con reporte de robo y 2 con alteraciones en sus numerales.