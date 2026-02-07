$!Recuperan 6 vehículos con reporte de robo en la sindicatura El Tamarindo, Culiacán

Autoridades recuperaron seis vehículos con reporte de robo tras un despliegue del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, en la sindicatura Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, en Culiacán.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, desarrollaron las acciones durante este viernes, consiguiendo el aseguramiento de unidades, todas con reporte de robo.
Entre lo decomisado hay un vehículo marca Toyota Corolla, modelo 2023, color blanco; un auto Hyundai SUV Tucson, modelo 2023, color blanco; así como un BYD SUV Song, modelo 2026, color blanco.
También recuperaron un vehículo marca Nissan SUV Rogue, modelo 2021, color gris; un Nissan March, modelo 2020, color blanco; y una camioneta pickup Chevrolet Silverado, modelo 2004, color blanco.
Todas las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.