$!Recuperan 6 vehículos con reporte de robo en la sindicatura El Tamarindo, Culiacán

Autoridades recuperaron seis vehículos con reporte de robo tras un despliegue del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, en la sindicatura Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, en Culiacán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, desarrollaron las acciones durante este viernes, consiguiendo el aseguramiento de unidades, todas con reporte de robo.