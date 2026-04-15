$!Recuperan 7 vehículos robados en operativos en Culiacán y Elota

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron siete unidades que contaban con reportes de robo o alteraciones en sus números de serie, tras implementar operativos de vigilancia en los municipios de Elota y Culiacán.

Esta movilización se realizó en coordinación en la que participaron instituciones federales como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, junto a corporaciones preventivas y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las acciones policiales permitieron la ubicación de los vehículos en las cercanías de la Cruz de Elota y en el poblado de Jacola, perteneciente a la sindicatura de Baila.