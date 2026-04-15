$!Recuperan 7 vehículos robados en operativos en Culiacán y Elota

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron siete unidades que contaban con reportes de robo o alteraciones en sus números de serie, tras implementar operativos de vigilancia en los municipios de Elota y Culiacán.
Esta movilización se realizó en coordinación en la que participaron instituciones federales como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, junto a corporaciones preventivas y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las acciones policiales permitieron la ubicación de los vehículos en las cercanías de la Cruz de Elota y en el poblado de Jacola, perteneciente a la sindicatura de Baila.
Entre las unidades aseguradas se encuentra una camioneta Toyota Tacoma modelo 2020 color gris, además de una Nissan Frontier 2022 con los colores blanco, azul y amarillo, ambas con alteraciones visibles en su serie de identificación.
En la misma zona, los agentes localizaron un Mazda CX-30 negro modelo 2021 y una camioneta Honda CR-V blanca modelo 2019, la cual circulaba sin placas y presentaba irregularidades en su documentación.
El despliegue operativo también permitió el aseguramiento de un Toyota Corolla gris 2018, una Nissan Frontier NP300 blanca y una segunda camioneta Toyota Tacoma blanca modelo 2020, todas vinculadas a denuncias previas por despojo.
La corporación informó que las siete unidades fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las diligencias de ley y se proceda a la entrega a sus legítimos propietarios.