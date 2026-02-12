$!Recuperan 8 vehículos robados durante operativo en Eldorado

Un total de ocho vehículos con reporte de robo fueron recuperados por las autoridades durante el Operativo Interinstitucional contra el Robo de Vehículos desplegado en el municipio de Eldorado.
Entre las unidades aseguradas se encuentran siete automóviles y una motocicleta. Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación de un Grupo Interinstitucional.
Las unidades recuperadas fueron un vehículo marca Volkswagen, tipo SUV, línea Tiguan, modelo 2018, color gris, con reporte de robo, así como un vehículo marca Nissan, tipo pickup, línea NP300, modelo 2019, color blanco, con reporte de robo.
También una motocicleta marca Italika, línea FT 125, color rojo, modelo 2024, la cual presenta alteraciones en la serie; un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, línea Jetta, modelo 2017, color gris, con reporte de robo; y un vehículo marca Ford, tipo pickup, línea Ranger, modelo 2023, color naranja, con reporte de robo.
Además de un vehículo marca Nissan, tipo sedán, línea Versa, modelo 2023, color blanco, el cual presenta alteraciones en la serie; un vehículo marca Mercedes Benz, tipo sedán, línea GLE 43, modelo 2020, color gris, el cual presenta alteraciones en la serie; y un vehículo marca Dodge, tipo pickup, línea RAM TRX, modelo 2022, color blanco, con reporte de robo en Estados Unidos.
Las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.