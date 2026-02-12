$!Recuperan 8 vehículos robados durante operativo en Eldorado

Un total de ocho vehículos con reporte de robo fueron recuperados por las autoridades durante el Operativo Interinstitucional contra el Robo de Vehículos desplegado en el municipio de Eldorado.

Entre las unidades aseguradas se encuentran siete automóviles y una motocicleta. Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación de un Grupo Interinstitucional.

Las unidades recuperadas fueron un vehículo marca Volkswagen, tipo SUV, línea Tiguan, modelo 2018, color gris, con reporte de robo, así como un vehículo marca Nissan, tipo pickup, línea NP300, modelo 2019, color blanco, con reporte de robo.