Recuperan auto robado este sábado en Infonavit Humaya, en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron y recuperaron un automóvil que fue despojado durante la mañana de este sábado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.

El vehículo, un Toyota Corolla de color rojo, fue ubicado en la avenida Constelación de Orión y Estrella Polar, momentos después de ser reportado.

Policías estatales que lo localizaron en estado de abandono cotejaron los datos y verificaron que era la misma unidad robada.

No obstante, tras el operativo de rastreo y luego del hallazgo del coche, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no informó sobre la detención o ubicación de los responsables.

La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes para su entrega a su propietario.