$!Recuperan auto robado frente a plaza del Tres Ríos, en Culiacán; hay un detenido

CULIACÁN._ Un vehículo robado fue recuperado por autoridades durante un operativo realizado al mediodía de este domingo 21 de junio frente a una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. En la acción también fue detenido un hombre señalado de manera preliminar como presunto responsable del despojo de la unidad, quien además portaba un arma de fuego al momento de su aseguramiento.

El operativo se registró alrededor de las 12:20 horas en el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la calle Catedráticos, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron un automóvil Mazda 3 color blanco que había sido reportado recientemente como robado. Durante la intervención, los agentes aseguraron al tripulante del vehículo y le localizaron un arma de fuego, por lo que quedó bajo custodia mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.