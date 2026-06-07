$!Recuperan camioneta con reporte de robo durante operativo en Villas del Cedro, en Culiacán

Un vehículo con reporte de robo vigente fue recuperado por autoridades federales y estatales durante un operativo de prevención realizado en el sector norte de Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el aseguramiento se llevó a cabo cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia en calles de la colonia Villas del Cedro.

Durante las labores, los agentes localizaron una camioneta de la marca BYD, línea Song Plus, modelo 2025, que se encontraba aparentemente abandonada, situación que motivó una inspección de rutina.