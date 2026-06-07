$!Recuperan camioneta con reporte de robo durante operativo en Villas del Cedro, en Culiacán

Un vehículo con reporte de robo vigente fue recuperado por autoridades federales y estatales durante un operativo de prevención realizado en el sector norte de Culiacán.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el aseguramiento se llevó a cabo cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia en calles de la colonia Villas del Cedro.
Durante las labores, los agentes localizaron una camioneta de la marca BYD, línea Song Plus, modelo 2025, que se encontraba aparentemente abandonada, situación que motivó una inspección de rutina.
Al verificar los datos de la unidad en las plataformas de consulta oficiales, los policías confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a su aseguramiento.
Tras el hallazgo, la camioneta fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del robo y realizar los trámites legales para su devolución al propietario.
En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.