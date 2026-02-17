Recuperan camioneta horas después de ser despojada en Culiacán

Policías estatales localizaron y recuperaron una camioneta de redilas que había sido despojada recientemente, en Culiacán.

Durante patrullajes en la colonia Barcelona, los uniformados encontraron el vehículo abandonado frente a la cochera de una casa, y verificaron que se trataba de una recientemente robada.

La camioneta blanca, de marca Nissan, contaba con un reporte de robo con fecha de este martes 17 de febrero.

La unidad motriz recuperada fue turnada a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.