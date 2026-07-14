$!Recuperan camioneta robada con dos fusiles AK-47 en Villa Juárez, Navolato

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron una camioneta con reporte de robo y dos fusiles AK-47 en su interior, luego de una persecución registrada en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad ya mencionada, cuando recibieron un reporte al número de emergencias 911 sobre el robo reciente de una camioneta Toyota Hilux.

Al implementar un operativo de búsqueda, los elementos localizaron una unidad con las características del vehículo reportado circulando sobre la calle principal de Villa Juárez. Los agentes le marcaron el alto a los ocupantes, quienes hicieron caso omiso e intentaron escapar, lo que derivó en una persecución.