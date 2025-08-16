Recuperan camioneta robada y detienen al responsable en el sector poniente de Culiacán

CULIACÁN._ Un civil que había robado una camioneta fue detenido por las autoridades y el vehículo fue recuperado durante la mañana de este sábado 16 de agosto en el fraccionamiento Stanza Cantabria, ubicado en el sector poniente de Culiacán.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron patrullajes preventivos por las inmediaciones de la carretera que dirige hacia Culiacancito tras recibir reporte del robo de una unidad Chevrolet blanca tipo pick up.

Al llegar al fraccionamiento ya mencionado, los policías localizaron un vehículo con las mismas características del antes indicado y procedieron a acercarse, sin embargo se percataron que un civil descendió del automóvil al notar la presencia de las autoridades y empezó a escapar a pie, por lo que se desató la persecución.

El personal de seguridad logró detener a la persona sospechosa y verificaron los datos de la unidad automotriz en la Plataforma México, confirmando que se trataba de la misma que contaba con reporte de robo.

El civil que quedó en calidad de detenido y la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realice los procedimientos necesarios, deslinde responsabilidades y la devuelva a su propietario.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, recuperaron una camioneta con reporte de robo reciente; también detuvieron al conductor.