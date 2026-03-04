$!Recuperan camioneta y motocicleta con reporte de robo en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron una motocicleta y una camioneta de redilas que contaban con reporte de robo y fueron localizadas en Culiacán.

Primero, en la colonia Guadalupe Victoria fue denunciado al 911 el despojo de una camioneta de redilas blanca de marca Toyota, la cual fue encontrada abandonada momentos después.

En un segundo hecho, en la colonia San Fermín, al norte de la capital, los elementos estatales realizaban recorridos disuasivos y de prevención, donde observaron una motocicleta en aparente estado de abandono.