$!Recuperan cinco vehículos robados en diferentes sectores de Culiacán

CULIACÁN._ Cinco vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras realizar trabajos de reconocimiento en diferentes sectores de Culiacán.

El primero ocurrió en la colonia Infonavit Solidaridad. Según informes, los policías realizaron recorridos de seguridad cuando se localizó en la vía pública un vehículo Camry de la marca Toyota, el cual coincidía con las características de una unidad robada.

Los uniformados se aproximaron para recabar los datos y, tras cotejar la información en Plataforma México, se informó que el sedán había sido reportado como robado un día antes de su localización.

Asimismo, al exterior de la privada Portalegre Estates 3, los elementos estatales se percataron de un vehículo Virtus Volkswagen que no portaba placas de circulación. Se acercaron y cotejaron la información del vehículo en la base de datos, donde se corroboró que tenía un reporte de robo.