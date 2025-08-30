$!Recuperan cinco vehículos robados en diferentes sectores de Culiacán

CULIACÁN._ Cinco vehículos con reporte de robo fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras realizar trabajos de reconocimiento en diferentes sectores de Culiacán.
El primero ocurrió en la colonia Infonavit Solidaridad. Según informes, los policías realizaron recorridos de seguridad cuando se localizó en la vía pública un vehículo Camry de la marca Toyota, el cual coincidía con las características de una unidad robada.
Los uniformados se aproximaron para recabar los datos y, tras cotejar la información en Plataforma México, se informó que el sedán había sido reportado como robado un día antes de su localización.
Asimismo, al exterior de la privada Portalegre Estates 3, los elementos estatales se percataron de un vehículo Virtus Volkswagen que no portaba placas de circulación. Se acercaron y cotejaron la información del vehículo en la base de datos, donde se corroboró que tenía un reporte de robo.
Al ampliar el operativo, el personal de seguridad localizó un automóvil Spark de la marca Chevrolet en las calles de la privada antes mencionada. Tras verificar la placa de circulación, se indicó que no correspondía a la unidad encontrada, por lo que fue asegurada.
En otro hecho, en las inmediaciones del fraccionamiento Stanza Cantabria se encontró una unidad A1 de la marca Audi, de la cual se recabaron sus datos generales y, tras cotejarlos en Plataforma México, se indicó que tenía un reporte de robo reciente.
Por su parte, mientras se llevaban a cabo recorridos de prevención y vigilancia en las calles del fraccionamiento Rancho Contento, los policías hallaron un sedán Civic de la marca Honda. Ante esto, cotejaron la información de la unidad en la base de datos y fueron notificados de que contaba con un reporte de robo en otro estado.
Por tales hechos, las cinco unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y los trámites para ser devueltas a los propietarios.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.