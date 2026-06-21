$!Recuperan cuatro vehículos abandonados y con reporte de robo en Mazatlán

MAZATLÁN._ En atención a cuatro reportes distintos emitidos a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la recuperación de cuatro vehículos que contaban con reporte de robo activo y carpetas de investigación vigentes.

Entre las unidades recuperadas se encuentran dos motocicletas localizadas en condición de abandono. La primera corresponde a una Vento color rojo, ubicada sobre el camellón central del Libramiento Dos, frente al fraccionamiento Hogar del Pescador; la segunda es una Italika color naranja que permanecía desde hacía tres días afuera de un domicilio en la colonia Benito Juárez.