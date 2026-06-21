$!Recuperan cuatro vehículos abandonados y con reporte de robo en Mazatlán

MAZATLÁN._ En atención a cuatro reportes distintos emitidos a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la recuperación de cuatro vehículos que contaban con reporte de robo activo y carpetas de investigación vigentes.
Entre las unidades recuperadas se encuentran dos motocicletas localizadas en condición de abandono. La primera corresponde a una Vento color rojo, ubicada sobre el camellón central del Libramiento Dos, frente al fraccionamiento Hogar del Pescador; la segunda es una Italika color naranja que permanecía desde hacía tres días afuera de un domicilio en la colonia Benito Juárez.
Las otras dos unidades fueron localizadas en recorridos realizados en las colonias Infonavit Olimpo y Urbi Villa del Real; se trata de un automóvil Chevrolet Aveo color blanco y un Honda color negro, este último con indicios de vandalismo.
Durante la atención de los cuatro reportes, los agentes verificaron los números de serie de cada unidad en las plataformas correspondientes, confirmando que contaban con reporte de robo vigente. Posteriormente, los vehículos fueron trasladados a la pensión correspondiente, donde permanecerán bajo resguardo mientras la autoridad investigadora deslinda responsabilidades.