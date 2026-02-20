Recuperan cuatro vehículos con reporte de robo en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Durante la implementación de un operativo interinstitucional en la sindicatura de Villa Juárez, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y locales, lograron la recuperación de cuatro vehículos que contaban con reporte de robo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), estas acciones se enmarcan en la estrategia conjunta para el combate al robo de unidades motrices en la entidad.

Entre las unidades aseguradas se encuentra una motocicleta Italika DM 250, modelo 2023, color negro; así como una minimoto eléctrica marca EZGO, modelo 2020, color azul. Ambos vehículos fueron identificados con reporte de robo vigente al momento de su revisión.

Asimismo, los efectivos localizaron una camioneta Toyota Highlander, modelo 2015, color plata, la cual fue hallada en estado de desmantelamiento. El cuarto vehículo asegurado es un Jeep Wrangler, modelo 2013, color blanco, también con reporte de despojo.

En el despliegue participaron efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y agentes de las fiscalías General del Estado y de la República, además de policías municipales.

Todas las unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las diligencias de ley y se proceda con los trámites para la posible entrega a sus propietarios.