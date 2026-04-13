$!Recuperan cuatro vehículos con reporte de robo y alteraciones en Elota

Autoridades de los tres órdenes de gobierno recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo y con alteraciones en sus números de serie durante recorridos de vigilancia realizados en diferentes comunidades del municipio de Elota.

Los aseguramientos se realizaron en los poblados Alta Rosa, Tanques y Cruz de Elota. De acuerdo con la información oficial, las acciones formaron parte del Operativo Interinstitucional contra el Robo de Vehículos, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, además de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado.