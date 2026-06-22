$!Recuperan cuatro vehículos robados en Culiacán y Navolato; los encontraron en abandono y en un centro comercial

Cuatro vehículos con reporte de robo fueron recuperados por autoridades estatales y federales durante operativos de vigilancia realizados en los municipios de Culiacán y Navolato.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, las acciones fueron encabezadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones municipales.

Durante una primera intervención en la ciudad de Culiacán, los agentes localizaron una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2024 de color gris oscuro en la colonia Guadalupe. Asimismo, en la colonia La Popular fue encontrada una camioneta Mazda Tribute modelo 2005 de color plata.

Tras verificar los datos de ambas unidades en las plataformas oficiales, se confirmó que contaban con reporte de robo vigente, por lo que fueron aseguradas.