$!Recuperan cuatro vehículos robados en Culiacán y Navolato; uno fue asegurado tras minutos del despojo

Autoridades de seguridad pública recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo durante distintos operativos implementados en los municipios de Culiacán y Navolato. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los operativos fueron realizados por elementos del Grupo Interinstitucional, donde participaron predominantemente agentes de la Policía Estatal Preventiva.





En una primera acción, los elementos policiales realizaban recorridos sobre la carretera a Culiacancito, en el sector de Bacurimí, cuando localizaron un Honda Accord color negro con los cristales polarizados. Al verificar sus datos en Plataforma México, confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente. Posteriormente, durante patrullajes en el sector Pedregal del Humaya, los agentes aseguraron una camioneta Ford Territory, de modelo reciente, la cual también resultó con reporte de robo tras ser revisada en la base de datos correspondiente.