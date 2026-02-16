$!Recuperan cuatro vehículos robados en distintos puntos de Navolato y Culiacán

Otro se reportó en el ejido Sataya, en el mismo municipio, donde fue hallado un vehículo pick-up Frontier de la marca Nissan, el cual no contaba con placas de circulación y, al verificar sus datos en la Plataforma de México, se certificó que había sido robado.

Una primera acción se registró en el ejido El Pintor, en Navolato, donde agentes de seguridad localizaron una unidad Rav4 de la marca Toyota y sin placas de circulación. Al aproximarse para verificar el número de serie, se confirmó que contaba con reporte de robo.

Cuatro unidades automotrices, todas con reporte de robo, fueron aseguradas por las autoridades en diferentes acciones registradas en los municipios de Navolato y Culiacán.

Un tercero ocurrió en la carretera La 20, a la altura del Campo Podesta de la sindicatura de Villa Juárez, donde fue encontrado un automóvil línea Escape de la marca Ford. Los elementos recabaron los generales de la unidad y, luego de consultarlos en la base de datos, fueron notificados de que contaba con reporte de robo.

El último caso se reportó en la ciudad capital sinaloense. Según informes, fue un reporte oportuno al 911 sobre el robo de una camioneta lo que provocó la movilización de las autoridades competentes para recuperar la unidad.

Se trataba de un vehículo tipo SUV, marca Toyota, línea RAV4, el cual fue despojado en las inmediaciones del sector Jardines Tres Ríos. Agentes policiales alcanzaron a localizar la unidad, no obstante el tripulante emprendió la huida.

Finalmente la camioneta fue encontrada en estado de abandono en el bulevar Pedro Infante, por lo que el civil responsable del robo logró escapar de la autoridad.

Las unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las indagatorias correspondientes. Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de un Grupo Interinstitucional.